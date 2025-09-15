Бойцы Вооруженных сил Украины случайно применили отравляющий боеприпас против себя. Об этом сообщил бывший украинский военнослужащий, боец добровольческого отряда имени Александра Матросова.
По его словам, один из бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился использовать отравляющий заряд против российских военных, но случайно сбросил его на свою позицию. Он уточнил, что тогда несколько человек получили отравление, и пострадавших сразу отстранили от боевых действий.
Боец добавил, что подобные инциденты в ВСУ происходили неоднократно, передает РИА Новости.
ВСУ начали создавать специальные батальоны, укомплектованные военнослужащими, ранее дезертировавшими из Вооруженных сил Украины и впоследствии задержанными. На Украине существует как минимум четыре подобных батальона.
Помимо этого, командиры ВСУ не позволяют военным сдаваться в плен и открывают по ним огонь. Таким образом украинские бойцы убили сослуживца в населенном пункте Поддубное в Донецкой Народной Республике.