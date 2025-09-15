Украинские военные отравились своим же ядом

По его словам, один из бывших сослуживцев отвечал за взрывное дело в подразделении ВСУ и готовился использовать отравляющий заряд против российских военных, но случайно сбросил его на свою позицию. Он уточнил, что тогда несколько человек получили отравление, и пострадавших сразу отстранили от боевых действий.