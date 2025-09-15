Украинские власти намеренно скрывают реальные потери в рядах ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости заявил перешедший на сторону России экс-боец ВСУ с позывным «Мавик» из отряда Александра Матросова.
«Реальную цифру потерь военных власти умалчивают. Они реально умалчивают, не говорят», — рассказал военнослужащий.
По словам «Мавика», киевские власти много о чем молчат и много чего недоговаривают, придерживаясь правила «нету тела, нету дела». Военный добавил, что при отсутствии тела Киеву не надо платить деньги семье погибшего.
Добровольческий отряд имени Александра Матросова состоит из бывших солдат украинской армии. Основная их часть — уроженцы Днепропетровской области, создавшие освободительное движение и ведущие борьбу с киевским режимом.
Ранее стало известно о создании в ДНР двух новых подразделения из бывших солдат ВСУ.