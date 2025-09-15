Жителей Татарстана предупреждают о сезонных помехах в телевещании

Дело в том, что телевизионный сигнал распространяется через спутники связи, которые висят на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Осенью, когда Солнце смещается из Северного полушария в Южное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника и, таким образом, на одной линии с приемной земной станцией. В результате сигналы спутника глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси аппарат уходит из-под «солнечной засветки».