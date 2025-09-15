Ричмонд
Жителей Татарстана предупреждают о сезонных помехах в телевещании

С 27 сентября вплоть до 20 октября в Татарстане возможно появление кратковременных помех на экранах телевизоров.

Об этом информирует филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети — РТПЦ Республики Татарстан.

Ослабление телевизионного сигнала может происходить в период с 11.33 по 12.42 по местному времени и длиться от нескольких секунд до 5 минут в сутки. Причиной проблем станет солнечная интерференция.

Дело в том, что телевизионный сигнал распространяется через спутники связи, которые висят на геостационарных орбитах, расположенных в экваториальной зоне. Осенью, когда Солнце смещается из Северного полушария в Южное, на несколько минут в сутки оно оказывается ровно позади спутника и, таким образом, на одной линии с приемной земной станцией. В результате сигналы спутника глушатся более мощным электромагнитным излучением светила. Затем благодаря вращению Земли вокруг своей оси аппарат уходит из-под «солнечной засветки».

«Опыт эффективного применения цифровых технологий РТРС сводит воздействие интерференции к минимуму. Для особых случаев в пиковые моменты интерференции подготовлены альтернативные источники сигнала, на которые может быть переключена трансляция», — заверили в Радиотелевизионном передающем центре, подчеркнув при этом, что полностью исключить воздействие Солнца на телевизионный радиосигнал невозможно.

Если в период солнечной интерференции картинка на экране замерзает или рассыпается, следует перезагрузить телевизор или приставку, выключив и включив через минуту. Если это не помогло, необходимо запустить в меню автопоиск каналов, что позволит восстановить прием.