Инвестор возьмется за омский долгострой на Герцена

Омский министр строительства Александр Рашко встретился с дольщиками проблемного дома № 11 на улице Герцена. Чиновник сообщил о появлении инвестора, готового реализовать на участке новый масштабный проект с обязательством решения проблем обманутых людей.
Жители Омска увидят в действии новый механизмом восстановления прав граждан без проведения торгов. В октябре 2025 года после заключения договора определят форму компенсации для каждого участника строительства. Права горожан будут восстановлены после десятков лет ожидания.
Напомним, возведение здания на пересечении улиц Герцена и 13-й Северной начали в 2006 году со сроком сдачи в 2009-м. За это время сменилось несколько застройщиков, включая компанию «Сибнефтесбыт» и «Строительную компанию МК-С». В 2015 году возбудили уголовное дело о мошенничестве после исчезновения 22 млн рублей, собранных с 18 пайщиков.
В связи с потерей денег в Омске многократно устраивались акции протеста. Перекрывалось движение на улице Интернациональной, проходили пикеты в недостроенном объекте. Вопросом ранее занимался глава СКР Александр Бастрыкин.
