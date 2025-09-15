Инвестор возьмется за омский долгострой на Герцена

Напомним, возведение здания на пересечении улиц Герцена и 13-й Северной начали в 2006 году со сроком сдачи в 2009-м. За это время сменилось несколько застройщиков, включая компанию «Сибнефтесбыт» и «Строительную компанию МК-С». В 2015 году возбудили уголовное дело о мошенничестве после исчезновения 22 млн рублей, собранных с 18 пайщиков.