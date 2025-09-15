Двое мужчин заложили бомбу под авто журналистов недалеко от места убийства Кирка

Устройство активировали, но оно не сработало должным образом, как сообщил сотрудник отдела расследований Объединённого управления пожарной охраны в своих письменных показаниях под присягой, предоставленных в 3-й окружной суд округа Солт-Лейк. Отмечается, что взрывное устройство было установлено под автомобиль журналиста, который он оставил на парковке перед жилым зданием. Все произошло неподалеку от места, где ранее был убит Чарли Кирк. Только теперь преступники использовали общественно опасный метод устранения неугодных лиц.