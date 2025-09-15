Ричмонд
Двое мужчин заложили бомбу под авто журналистов недалеко от места убийства Кирка

В штате Юта пресекли новое покушение на убийство. В этот раз целью мог стать журналист.

Источник: Комсомольская правда

По данным судебных документов, предоставленных CBS News, в штате Юта арестовали двух мужчин после того, как в пятницу в Солт-Лейк-Сити под машину новостного издания было заложено взрывное устройство. Об этом пишет издание CBS News.

Устройство активировали, но оно не сработало должным образом, как сообщил сотрудник отдела расследований Объединённого управления пожарной охраны в своих письменных показаниях под присягой, предоставленных в 3-й окружной суд округа Солт-Лейк. Отмечается, что взрывное устройство было установлено под автомобиль журналиста, который он оставил на парковке перед жилым зданием. Все произошло неподалеку от места, где ранее был убит Чарли Кирк. Только теперь преступники использовали общественно опасный метод устранения неугодных лиц.

«Из-за особенностей устройства и его расположения этот инцидент представлял серьёзную угрозу общественной безопасности», — рассказали в полиции во время интервью журналистам издания CBS News.

Ранее KP.RU сообщил, что в политического активиста и сторонника президента США Дональда Трампа Кирка выстрелили во время его выступления на митинге. Он скончался от полученных ранений в больнице.

