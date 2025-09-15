Сексолог Тассо предложила альтернативу точке G

Альтернативой широко известной точки G может также послужить еще и точка А. Об этом заявила сексолог Валери Тассо в беседе с TN.
Эксперт уточнила, что точка А расположена на передней стенке влагалища, в непосредственной близости к шейке матки. По ее словам, часто упоминается расстояние около 7,5 сантиметра от входа во влагалище, однако на практике этот показатель индивидуален для каждой женщины.
Стимуляция данной зоны, отметила специалистка, способна вызывать обильное выделение смазки и в ряде случаев приводить к множественным оргазмам. Она подчеркнула, что важно сначала самостоятельно изучить реакции собственного тела, чтобы лучше понять, как именно эта область откликается на стимуляцию, передает издание.
В России тем временем зафиксировано снижение желания интимной близости у молодых людей. Сексолог Евгений Быстров рассказал, с чем связано снижение либидо и как побороть эту проблему.
Российский врач и телеведущий Александр Мясников, в свою очередь, заявил, что многие молодые люди не хотят и не могут заниматься сексом.