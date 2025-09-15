Сексолог Тассо предложила альтернативу точке G

Эксперт уточнила, что точка А расположена на передней стенке влагалища, в непосредственной близости к шейке матки. По ее словам, часто упоминается расстояние около 7,5 сантиметра от входа во влагалище, однако на практике этот показатель индивидуален для каждой женщины.