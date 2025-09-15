FT: акции производителя Лабубу рухнули из-за падения популярности его кукол

На этом фоне аналитики предупреждают, что успех Лабубу может привести к тому, что компания будет зависеть от, возможно, кратковременной тенденции, и говорят, что компании необходимо продолжать выпускать новых популярных персонажей, чтобы поддерживать свою оценку, которая сейчас примерно в 29 раз превышает годовой доход.