FT: акции производителя Лабубу рухнули из-за падения популярности его кукол

Самое крупное с апреля падение акций китайской компании Pop Mart, производящей страшноватые игрушки Лабубу, произошло 15 сентября. Произошло это на фоне опасений, что успех пушистой куклы-эльфа с зубастой улыбкой иссякает. Котировки рухнули сразу почти на девять процентов, хотя в годовом исчислении рост в 180 процентов сохраняется. Об этом сообщает Financial Times.
На этом фоне аналитики предупреждают, что успех Лабубу может привести к тому, что компания будет зависеть от, возможно, кратковременной тенденции, и говорят, что компании необходимо продолжать выпускать новых популярных персонажей, чтобы поддерживать свою оценку, которая сейчас примерно в 29 раз превышает годовой доход.
Между тем, компания Pop Mart за первую половину 2025 года увеличила свою прибыль на 350%. Цена акций компании взлетела с $34 до $270. А основатель Pop Mart Ван Нин в июне 2025 года влетел в топ-10 богатейших людей Китая с капиталом в $21,4 миллиарда.