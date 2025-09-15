Ричмонд
«Дома люлей получу»: Баста рассказал о сложностях в воспитании младшей дочери

Российский рэпер Баста (Василий Вакуленко — прим. «ВМ») в эфире «Шоу Воли» поделился, что младшая дочь запрещает ему шутить и позорить ее перед своими подругами.

Артист в шуточной манере отметил, что получит дома «люлей» за рассказ об этом.

— При ней нельзя ни шутить, ни быть токсичным, а еще нельзя позорить ее при подругах, поскольку все это, как она говорит, — не Ок. Сейчас я вот позорю свою младшую дочь и дома за это люлей получу. Ну Василиса чисто я по характеру, — добавил исполнитель.

Кроме того, он рассказал телезрителям историю, когда ребенок отчитал его за ужином в ресторане.

— Дочь младшая начинает очень громко говорить. Я тогда попросил ее быть тише, а в ответ услышал: «Если какому-то человеку не нравится звонкость моего голоса, то он может просто уйти и меня не слушать», — подытожил рэпер.

Недавно российская певица Алла Пугачева поделилась, что хочет сохранить свой замок в деревне Грязь в Подмосковье, чтобы ее дети однажды смогли вернуться домой.

Супруга телеведущего Дмитрия Диброва Полина решила отправить детей в Ростов-на-Дону на время бракоразводного процесса.