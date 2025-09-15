Рустам Минниханов и Ильсур Метшин осмотрели благоустроенный сквер «Зилант»

Центральным элементом сквера, как и прежде является фонтан. Однако теперь к нему дополнительно установили новую бронзовую скульптуру Зиланта. Фигура высотой 3,3 метра и весом 800 кг изготовлена по эскизу татарского скульптора Альфиза Сабирова в одной из крупнейших литейных мастерских Китая. Зилант имеет благородный коричневый оттенок. В вечернее время фонтан и сама скульптура подсвечиваются, создавая особую атмосферу.