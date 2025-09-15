Рустам Минниханов и Ильсур Метшин осмотрели благоустроенный сквер «Зилант»

Сегодня в Казани раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин осмотрели после завершения капитального ремонта новый сквер «Зилант». Обновленное общественное пространство расположилось на ул. Кремлевская между домами № 7 и № 9.
Центральным элементом сквера, как и прежде является фонтан. Однако теперь к нему дополнительно установили новую бронзовую скульптуру Зиланта. Фигура высотой 3,3 метра и весом 800 кг изготовлена по эскизу татарского скульптора Альфиза Сабирова в одной из крупнейших литейных мастерских Китая. Зилант имеет благородный коричневый оттенок. В вечернее время фонтан и сама скульптура подсвечиваются, создавая особую атмосферу.
При благоустройстве сквера большое внимание уделили озеленению: на площади 615 кв. метров высадили более 1,8 тысячи кустарников. Сорта растений выбраны низкорослые, чтобы не закрывать обзор на скульптуру Зиланта. Среди них — боярышник сливолистный, гортензия метельчатая, рябинник рябинолистный, туя, роза почвопокровная и спирея японская, кизильник блестящий. Также было устроено 300 кв. метров рулонного газона, оснащенного современной системой автополива.
Дополнительные акценты создают малые архитектурные формы: по два миниатюрных Зиланта и тюльпана украсили опоры освещения у входной группы сквера. Гранитными плитами облицевали лестничные сходы. Помимо фонтана, непосредственно за ним обновили арку и установили оригинальную металлическую декоративную дверь на подпорной стене.
Проект реализовывал Институт развития Казани. Благоустройство сквера велось в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни».