На Земле наблюдается самая сильная с начала июня магнитная буря

На Земле наблюдается самая сильная за последние три месяца, с начала июня, магнитная буря, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Уровень бури близок к G3 (сильная), ее сила «стала неожиданной и заметно превосходит расчеты», так как все профильные агентства ставили в прогнозах максимальные уровни около G1 (незначительная), подчеркнули в лаборатории.
«Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания Земли в зону действия крупной корональной дыры, границу которой планета пересекла накануне в районе полуночи», — уточнили ученые.
Общая продолжительность ухудшения геомагнитной обстановки, как и прогнозировалось, предположительно, составит не меньше 4−6 суток, отметили в лаборатории.
«Неправильно полагать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации», — пояснили ученые.