На Земле наблюдается самая сильная с начала июня магнитная буря

«Неправильно полагать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации», — пояснили ученые.