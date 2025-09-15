Глава МИД Польши Сикорский: Европа не хочет воевать против России

Страны Европы не готовы вступать в военный конфликт с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский,.
Сикорский подчеркнул, что эффективность гарантий безопасности для Украины вызывает сомнения. Он отметил, что их предоставление Киеву может означать готовность европейских стран участвовать в военных действиях против России.
— Я не считаю, что это убедительно, что к этому есть доверие. Кто хочет воевать с Россией — может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих, — цитирует Сикорского «Газета.Ru».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции европейских государств в отношении России недостаточно жесткие. Американский лидер добавил, что от Белого дома не стоит ожидать введения более сильных антироссийских санкций, пока Европа закупает в Москвы нефть.
Трамп также допустил проведение переговоров между российским лидером Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшее время. Впоследствии глава Белого дома добавил, что президенты России и Украины испытывают взаимную ненависть, которая мешает им вести диалог, однако подготовка к переговорам продолжает проводиться.