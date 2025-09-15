В Москве повторился рекорд атмосферного давления

Несмотря на постепенное снижение атмосферного давления в Москве 14 сентября после утреннего пикового значения, его эффект всё ещё ощущался в ночь на понедельник. К полуночи 15 сентября давление на ВДНХ упало до 1011,5 гектопаскаля, что эквивалентно 758,9 миллиметра ртутного столба, отметила синоптик.