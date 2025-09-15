В Москве повторился рекорд атмосферного давления

В понедельник в Москве зафиксирован повтор рекордного показателя атмосферного давления, установленного в 1944 году, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
Несмотря на постепенное снижение атмосферного давления в Москве 14 сентября после утреннего пикового значения, его эффект всё ещё ощущался в ночь на понедельник. К полуночи 15 сентября давление на ВДНХ упало до 1011,5 гектопаскаля, что эквивалентно 758,9 миллиметра ртутного столба, отметила синоптик.
«Это означает, что сегодня был повторен рекорд максимального атмосферного давления, который принадлежал 1944 году», — написала Позднякова в своем Telegram-канале.
По словам синоптика, в дальнейшем ожидается снижение атмосферного давления, и новые рекорды маловероятны.
Ранее синоптик Александр Ильин заявил, что холодный фронт принесет в Москву дожди.