ГПК опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей

При этом в пограничном и таможенном комитетах Беларуси обращали внимание на то, что белорусская сторона готова к возможному увеличению потока машин на границе. В связи с этим в трех оставшихся пунктах пропуска, в «Каменном Логе», «Беняконях» и «Григоровщине» усилили смены. При этом сопредельные стороны по-прежнему не соблюдают нормы по пропуску транспорта.