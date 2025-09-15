ГПК опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия погранперехода с Польшей

Госпогранкомитет опроверг критический наплыв машин на границе с Литвой после закрытия пограничного перехода с Польшей, сообщили на СТВ.
Здесь мы подробно писали о том, что известно о закрытии Польшей границы с Беларусью с 12 сентября 2025.
В частности, после того, как Польша закрыла границу с Беларусью, из 14 погранпунктов на границе с ЕС остались действовать только три: два с Литвой и один с Латвией.
При этом в сюжете сказали, что на литовской границе нет критического наплыва транспорта. В КПП «Каменный Лог» («Мядининкай» с литовской стороны) фиксируется только небольшое увеличение очереди.
Вообще, в ГПК назвали ситуацию на границе с Литвой типичной для выходных дней. Кроме того, литовские пограничники продолжают пропускать авто с белорусскими номерами. Как мы и писали, Литва временно позволила авто на белорусских номерах пересекать границу.
— Обстановка остается контролируемой, — констатировали в Госпогранкомитете.
Утром 15 сентября в «Каменном Логе» на выезд стояло более 80 легковых авто, очередь автобусов отсутствовала.
При этом в пограничном и таможенном комитетах Беларуси обращали внимание на то, что белорусская сторона готова к возможному увеличению потока машин на границе. В связи с этим в трех оставшихся пунктах пропуска, в «Каменном Логе», «Беняконях» и «Григоровщине» усилили смены. При этом сопредельные стороны по-прежнему не соблюдают нормы по пропуску транспорта.
