В России выявлена новая схема мошенничества: родителей атакуют фальшивые школьные психологи

Мошенники придумали новый способ обмана, на этот раз для достижения своей цели они выдают себя за сотрудников школьной психологической службы. Об этом сообщили в банке ВТБ.
Как пояснили в банке, злоумышленники направляют россиянам сообщения со ссылками на поддельные сайты, стилизованные под государственные сервисы. В них утверждается, что ребенок якобы не прошел обязательное психологическое тестирование, предусмотренное для школьников. Родителям предлагают «пересдать» тест, перейдя по указанной ссылке.
На деле же адрес ведет не на государственный портал, а на фишинговый ресурс, созданный специально для кражи личных данных. Попавшие в эту ловушку пользователи рискуют раскрыть мошенникам не только персональные сведения о себе и своих детях, но и данные банковских карт и аккаунтов.
KP.RU также рассказывал, что мошенники вынуждают граждан перезванивать на неизвестные номера. Как пояснил председатель Госдумы Сергей Гаврилов, таким способом злоумышленники переводят переписку в телефонный разговор, где у человека создается иллюзия контроля над ситуацией, что облегчает доверие и делает его жертвой обмана.