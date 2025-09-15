В России выявлена новая схема мошенничества: родителей атакуют фальшивые школьные психологи

На деле же адрес ведет не на государственный портал, а на фишинговый ресурс, созданный специально для кражи личных данных. Попавшие в эту ловушку пользователи рискуют раскрыть мошенникам не только персональные сведения о себе и своих детях, но и данные банковских карт и аккаунтов.