Сильнейшая за три месяца буря началась на Земле

На Земле происходит сильнейшая за последние три месяца магнитная буря. Ее уровень близок к G3. Об этом в Telegram-канале сообщают ученые ИКИ РАН.
Отмечается, что буря началась на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи.
По мнению ученых, в целом ухудшенная геомагнитная обстановка будет фиксироваться в ближайшие четыре-шесть суток. А локальный всплеск геомагнитной обстановки завершится в течение ближайших шести-девяти часов.
Накануне сообщалось, что Земля оказалась под воздействием солнечного ветра, вызванного корональной дырой. Но произошло это на сутки позже прогноза экспертов.
Ранее сообщалось, что на Солнце, которое уже несколько дней вело себя относительно спокойно, 11 сентября образовалась гигантская корональная дыра, по форме напоминающая бабочку. «Размах ее крыльев» достигает 500 тысяч километров.