Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве нового городского вокзала «Серп и Молот». По его словам, он станет одним из крупнейших транспортных хабов столицы, объединив удобной пересадкой МЦД-2, МЦД-4, станции метро «Римская» и «Площадь Ильича», а также наземный транспорт.

Источник: Reuters

Собянин отметил, что вокзал строится практически с нуля: на месте устаревших платформ создается новое пространство, соответствующее современным требованиям комфорта. Он подчеркнул, что более чем 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский получат опорную транспортную точку для ежедневных поездок.

По словам мэра, на объекте уже ведутся монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, отделка гранитом пассажирских платформ, а также устройство контактной сети выполнено на 40 процентов. Платформы будут оснащены навесами, подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров.

— Благоустроим территорию вокруг вокзала — так, у жителей района появится уютное пространство для прогулок и отдыха, — написал глава города в своем блоге в MAX.

Сергей Собянин также рассказал, что число регулярных речных маршрутов планируется увеличить до семи к 2030 году.

