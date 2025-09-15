Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

Собянин отметил, что вокзал строится практически с нуля: на месте устаревших платформ создается новое пространство, соответствующее современным требованиям комфорта. Он подчеркнул, что более чем 200 тысяч жителей районов Лефортово и Таганский получат опорную транспортную точку для ежедневных поездок.
По словам мэра, на объекте уже ведутся монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, отделка гранитом пассажирских платформ, а также устройство контактной сети выполнено на 40 процентов. Платформы будут оснащены навесами, подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров.
— Благоустроим территорию вокруг вокзала — так, у жителей района появится уютное пространство для прогулок и отдыха, — написал глава города в своем блоге в MAX.
Сергей Собянин также рассказал, что число регулярных речных маршрутов планируется увеличить до семи к 2030 году.