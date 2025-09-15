Сергей Собянин рассказал о создании московского городского вокзала Серп и Молот

По словам мэра, на объекте уже ведутся монтаж металлоконструкций и инженерных сетей конкорса, отделка гранитом пассажирских платформ, а также устройство контактной сети выполнено на 40 процентов. Платформы будут оснащены навесами, подземный переход под железнодорожными путями реконструируют и оборудуют лифтами для маломобильных пассажиров.