Завершены клинические исследования вакцины против ВПЧ

Как рассказал генеральный директор «Нанолек» Евгений Баринов, регистрационное досье для одобрения применения вакцины «Цегардекс» у детей обоих полов с девяти лет уже подано в Минздрав РФ. Параллельно на предприятии компании в Кировской области создается производственная линия полного цикла вакцины ВПЧ — от активной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. «Освоение такой технологии позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить страну собственной ВПЧ-вакциной мирового уровня, произведенной по международным стандартам GMP» — отметил он.