Завершены клинические исследования вакцины против ВПЧ

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Российская фармкомпания «Нанолек» завершила клиническое исследование вакцины «Цегардекс» для профилактики вируса папилломы человека (ВПЧ) типов 6, 11, 16 и 18 при участии детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.
«Компания “Нанолек” объявила о завершении третьей фазы клинического исследования вакцины “Цегардекс” с участием детей. “Цегардекс” — первая отечественная вакцина для профилактики ВПЧ типов 6, 11, 16 и 18. Клиническое исследование третьей фазы проводилось с февраля 2024 года по август 2025 года, в нем приняли участие 402 здоровых добровольца в возрасте 9−17 лет. Результаты клинического исследования подтвердили эффективность, безопасность и хорошую переносимость вакцины», — говорится в сообщении.
Как рассказал генеральный директор «Нанолек» Евгений Баринов, регистрационное досье для одобрения применения вакцины «Цегардекс» у детей обоих полов с девяти лет уже подано в Минздрав РФ. Параллельно на предприятии компании в Кировской области создается производственная линия полного цикла вакцины ВПЧ — от активной фармацевтической субстанции до готовой лекарственной формы. «Освоение такой технологии позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить страну собственной ВПЧ-вакциной мирового уровня, произведенной по международным стандартам GMP» — отметил он.
В компании напомнили, что разработка вакцины «Цегардекс» ведется в рамках партнерства компании «Нанолек» и научно-производственной компании «Комбиотех». Регистрационное удостоверение на вакцину для применения у взрослых было выдано Минздравом РФ 5 марта 2025 года.
«Организация массового выпуска вакцины против ВПЧ позволит усилить систему профилактики онкологических заболеваний в стране через расширение Национального календаря профилактических прививок. Вакцинация против ВПЧ защищает от предраковых поражений аногенитальных зон у мужчин и женщин и доказанно снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки», — рассказали в компании.