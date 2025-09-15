Ричмонд
Мэр Уфы показал ход строительства спортивной площадки на набережной Белой

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев посетил новую спортивную площадку на набережной реки Белой. Об этом градоначальник рассказал в своем телеграм-канале.

Источник: telegram-канал главы администрации Уфы Ратмира Мавлиева

«Здесь будет семь тренажеров. Их подарили наши партнеры. Получаются очень хорошие качественные оборудования. Осталось резиновое покрытие только нанести. Таким образом, на набережной реки Белой строится уже две спортивные площадки с хорошим оборудованием. Работы не завершены, но жители уже занимаются спортом», — сообщил Мавлиев.

Кроме того, на набережной реки Белой откроется спортивный кластер, который будет оснащен игровыми зонами для футбола и баскетбола, воркаута, настольного тенниса и детским комплексом.