Археологи сделали новое открытие рядом с купелью, где Иисус исцелил слепого

Археологи из Управления древностей Израиля (IAA) и Научного института Вейцмана сделали новое открытие на территории Силоамского бассейна в Национальном парке «Иерусалимские стены» — рядом с купелью, где Иисус Христос исцелил слепого, пишет New York Post.
Уточняется, что исследователи обнаружили каменную плотину, которой более 2800 лет, она была построена во время правления царя Иоаса или царя Амасии.
Размеры конструкции примерно составляют: 39 футов (11,8 метров) в высоту и 69 футов (21 метр) в длину.
«Плотина была спроектирована для сбора воды из источника Гихон, а также паводковых вод, стекающих по главной долине древнего Иерусалима. Все данные указывают на период низкого количества осадков в Земле Израиля, перемежающегося с короткими и интенсивными штормами, которые могли вызвать наводнения. Из этого следует, что создание таких крупномасштабных водных систем стало прямым ответом на изменение климата и засушливые условия», — заявил руководитель раскопок.
Автор материала напоминает, что в Евангелии от Иоанна 9: 10−11 рассказывается о слепом, который был исцелен Иисусом в купели.
«“Как же открылись глаза ваши?”- спрашивали они. Он ответил: “Человек, которого они называют Иисусом, сделал немного грязи и намазал ею мои глаза. Он велел мне идти в Силоам и умываться. Поэтому я пошел и умылся, и тогда я смог увидеть”», — приводится выдержка из писания.
