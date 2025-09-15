Археологи сделали новое открытие рядом с купелью, где Иисус исцелил слепого

«“Как же открылись глаза ваши?”- спрашивали они. Он ответил: “Человек, которого они называют Иисусом, сделал немного грязи и намазал ею мои глаза. Он велел мне идти в Силоам и умываться. Поэтому я пошел и умылся, и тогда я смог увидеть”», — приводится выдержка из писания.