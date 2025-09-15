ВТБ предупредил о новой схеме мошенничества

В ходе звонка аферисты предлагают заново пройти тест по ссылке, которая ведет на фишинговый сайт, что дает им возможность получить доступ к личной информации, а иногда и к аккаунтам в банках. Далее злоумышленники предупреждают своих жертв об утечке данных или угрозе уголовной ответственности за действия, якобы совершенные от их имени.