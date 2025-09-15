Магнитные бури на протяжении четырех-шести суток будут происходить всплесками

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Длительность геомагнитных возмущений составит не менее четырех-шести суток, и, вероятно, будут наблюдаться не непрерывные магнитные бури, а отдельные всплески. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.