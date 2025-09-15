Ричмонд
Магнитные бури на протяжении четырех-шести суток будут происходить всплесками

Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью, объяснили ученые.

МОСКВА, 15 сентября. /ТАСС/. Длительность геомагнитных возмущений составит не менее четырех-шести суток, и, вероятно, будут наблюдаться не непрерывные магнитные бури, а отдельные всплески. Об этом говорится в сообщении лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Ранее в Институте прикладной геофизики сообщили ТАСС, что прогнозируемое учеными возмущение геомагнитного поля, вызванное влиянием на Землю крупной корональной дыры, началось в ночь на 15 сентября и продолжают наблюдаться.

Полная нормализация ситуации в околоземном пространстве произойдет не раньше 18−19 сентября.

«Неправильно считать, что весь этот период будут наблюдаться непрерывные магнитные бури. Воздействие корональных дыр отличается высокой нестабильностью и обычно состоит из продолжительной серии отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми происходит временная нормализация ситуации», — уточняется в сообщении.

Несмотря на то, что объективная математическая оценка хода текущей бури пока отсутствует, в качестве базовой ветви сценария рассматривается, что локальный текущий всплеск завершится в ближайшие шесть-девять часов.