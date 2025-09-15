Ричмонд
Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

На Земле началась самая сильная за три месяца магнитная буря. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

— На Земле наблюдается сильная магнитная буря, уровня близкого к G3. Событие регистрируется на фоне заметного роста скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры, границу которой Земля пересекла вчера в районе полуночи, — говорится в публикации.

Ученые уточнили, что сила бури превысила ожидания и заметно превышает прогнозные расчеты. Последний раз событие с сопоставимой интенсивностью фиксировалось в начале июня. По их оценке, геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной в течение 4−6 суток, однако магнитные бури не будут наблюдаться непрерывно: воздействие корональных дыр проявляется серией отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми ситуация временно нормализуется.

В лаборатории добавили, что объективной математической оценки хода текущей бури пока нет, поскольку событие выходит за рамки прогнозов, и развитие ситуации может быть любым. В качестве базового сценария специалисты рассматривают завершение локального всплеска в ближайшие 6−9 часов, передает сайт ИКИ РАН.

Ранее стало известно, что Земля начала испытывать воздействие солнечного ветра, вызванного корональной дырой на Солнце.