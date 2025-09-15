Самая сильная за три месяца магнитная буря началась на Земле

Ученые уточнили, что сила бури превысила ожидания и заметно превышает прогнозные расчеты. Последний раз событие с сопоставимой интенсивностью фиксировалось в начале июня. По их оценке, геомагнитная обстановка будет оставаться нестабильной в течение 4−6 суток, однако магнитные бури не будут наблюдаться непрерывно: воздействие корональных дыр проявляется серией отдельных всплесков, длящихся по несколько часов, между которыми ситуация временно нормализуется.