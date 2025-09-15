Юная Мирра Андреева осталась первой ракеткой России

Российский теннисист Карен Хачанов сохранил свою 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте организации. На прошлой неделе Хачанов не принимал участия в соревнованиях и снялся с турнира ATP, который пройдет в Ханчжоу с 17 по 23 сентября. Первую позицию в рейтинге по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас, на втором месте располагается итальянец Янник Синнер, а третью строчку занимает немецкий теннисист Александр Зверев. В числе российских игроков, вошедших в первую сотню рейтинга, также находятся Андрей Рублев (14-е место), Даниил Медведев (18-е место) и Роман Сафиуллин (90-е место).