Юная Мирра Андреева осталась первой ракеткой России

Мужская и женская теннисные ассоциации опубликовали свои обновленные рейтинги. Российские теннисисты сохранили свои позиции. У мужчин лучшим остался Карен Хачанов, у женщин титул первой ракетки России сохраняет Мирра Андреева, идущая на пятой строчке в рейтинге WTA.
В обновленном свежем рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева осталась на пятом месте. Не участвуя в соревнованиях на прошлой неделе, она сохранила свою позицию.
Лидирует в мировом женском рейтинге белорусская теннисистка Арина Соболенко, за ней следуют Ига Швёнтек (Польша) и Коко Гауфф (США). Кроме Андреевой, в топ-100 WTA от России также вошли: Екатерина Александрова (11-е место), Диана Шнайдер (19-е), Вероника Кудерметова (27-е), Анна Калинская (31-е), Анастасия Павлюченкова (52-е), Анастасия Потапова (58-е), Полина Кудерметова (65-е), Анна Блинкова (71-е), Анастасия Захарова (79-е) и Камилла Рахимова (90-е). Таким образом, Россия представлена десятью теннисистками в первой сотне мирового рейтинга WTA.
У мужчин позиции чуть хуже, тем не менее в первой десятке лучших теннисистов планеты также есть представитель нашей страны.
Российский теннисист Карен Хачанов сохранил свою 10-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Обновленный рейтинг был опубликован на официальном сайте организации. На прошлой неделе Хачанов не принимал участия в соревнованиях и снялся с турнира ATP, который пройдет в Ханчжоу с 17 по 23 сентября. Первую позицию в рейтинге по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас, на втором месте располагается итальянец Янник Синнер, а третью строчку занимает немецкий теннисист Александр Зверев. В числе российских игроков, вошедших в первую сотню рейтинга, также находятся Андрей Рублев (14-е место), Даниил Медведев (18-е место) и Роман Сафиуллин (90-е место).