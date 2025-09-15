Уязвимость в файловой системе для Windows устранили

Уязвимость может быть использована на некоторых системах от Microsoft, включая Windows 10 и 11. В драйвере файловой системы была обнаружена возможность стекового переполнения буфера, когда в него записывается больше данных, чем выделено. Это может стать причиной сбоев. Хакерам уязвимость давала возможность внедрить свой код в NTFS, после чего они могли похищать данные, изменять параметры безопасности и т.д..