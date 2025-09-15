Оуэн Купер стал самым молодым лауреатом премии «Эмми»

В Лос-Анджелесе завершилась 77-я церемония вручения премии «Эмми». Шоу «Больница “Питт”» стало обладателем награды в категории «Лучший драматический сериал». Однако настоящим триумфатором вечера стал «Переходный возраст», который одержал победу в шести номинациях. Отмечается, что Оуэн Купер удостоился статуэтки как «Лучший актер второго плана» и стал самым самым молодым лауреатом в истории премии. Ему всего 15 лет.
Напомним, в центре сюжета семья Миллеров, чей 13-летний сын Джейми обвиняется в убийстве своей одноклассницы. В сериале показаны не только отношения отцов и детей и главные проблемы переходного возраста подростков, но и детективная история. Но особый отклик у зрителей нашли разговоры героя с детским психологом.
Ранее KP.RU сообщил, что в Америке назвали самые лучшие сериалы. «Переходный возраст» стал в числе лучших.