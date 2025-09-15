Life подсчитал, сколько «Тату» заработает на воссоединении

По данным Life, коллектив проведет свой первый за долгие годы концерт в Москве в конце октября. На сегодняшний день реализовано более половины билетов. Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг. Мероприятие рассчитано на четыре тысячи зрителей. Самые доступные билеты стоят пять тысяч рублей, в то время как за VIP-места фанатам придется заплатить до 30 тысяч рублей.