Life подсчитал, сколько «Тату» заработает на воссоединении

Группа «Тату» заработает около 30 миллионов рублей на первом за много лет концерте в Москве. Одна из самых известных российских поп-групп начала 2000-х, готовится к воссоединению.
По данным Life, коллектив проведет свой первый за долгие годы концерт в Москве в конце октября. На сегодняшний день реализовано более половины билетов. Организаторы ожидают, что к дате проведения шоу будет полный аншлаг. Мероприятие рассчитано на четыре тысячи зрителей. Самые доступные билеты стоят пять тысяч рублей, в то время как за VIP-места фанатам придется заплатить до 30 тысяч рублей.
Солистки «Тату» Юлия Волкова и Лена Катина получат за этот концерт около 15 миллионов рублей. Остальная часть выручки пойдет организаторам мероприятия. Эти средства покроют расходы на аренду площадки, оплату работы звукорежиссеров, светотехников и другого технического персонала, а также другие организационные издержки. Ранее Life также сообщал, что «Тату» готовы выступить на корпоративных мероприятиях. За такой частный концерт исполнительницы запрашивают гонорар в размере 10 миллионов рублей. В их райдер входят автомобиль представительского класса, отдельная гримерка и услуги профессионального визажиста.