Украинский боец ММА рассказал, как чувствует себя в России

«Москва — это город, где с первого дня я почувствовал себя не гостем, а по-настоящему своим. Здесь уникально сочетаются невероятная энергия современного мегаполиса и искренняя душевная теплота. В первые же дни люди помогали мне. Просто так, по-доброму», — заявил Рындовский в интервью агентству ТАСС. Ранее спортсмен сообщил о желании получить российское гражданство.