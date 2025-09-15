Украинский боец ММА рассказал, как чувствует себя в России

Рындовский заявил, что в Москве по-настоящему чувствуется душевное тепло.
Заслуженный мастер спорта Украины по самбо и чемпион мира и Европы по бразильскому джиу-джитсу Максим Рындовский рассказал, что в Москве чувствует себя как дома. По словам спортсмена, российская столица стала для него местом, где он сразу ощутил поддержку и душевную теплоту со стороны местных жителей.
«Москва — это город, где с первого дня я почувствовал себя не гостем, а по-настоящему своим. Здесь уникально сочетаются невероятная энергия современного мегаполиса и искренняя душевная теплота. В первые же дни люди помогали мне. Просто так, по-доброму», — заявил Рындовский в интервью агентству ТАСС. Ранее спортсмен сообщил о желании получить российское гражданство.
Максим Рындовский — украинский спортсмен и боец ММА, трижды становился призером мировых и европейских чемпионатов и чемпионом Украины по боевому самбо, заслуженный мастер спорта Украины. В 2022 году он покинул страну после преследования со стороны украинских силовиков из-за своих призывов к прекращению конфликта с Россией.