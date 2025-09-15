Международная федерация каноэ присвоила 15 россиянам нейтральный статус

Добавим, что российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх в командных видах спорта, но могут выступать в остальных в нейтральном статусе. Глава Минспорта России и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на днях заявил, что сборная страны рассчитывает выступить на Летней Олимпиаде 2028 года в американском Лос-Анджелесе в полном составе.