Международная федерация каноэ присвоила 15 россиянам нейтральный статус

Международная федерация каноэ (ICF) присвоила нейтральный статус 15 российским спортсменам. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на имеющиеся у него в распоряжении документы федерации.
Речь идет о Марине Чуваловой, Анжеле Головиной, Ольге Гудовой, Илье Карюхине, Марии Харитоновой, Валерии Козлениной, Виталии Кутайцеве, Инне Кузенковой, Кире Папмейн, Анастасии Помориной, Геннадии Секисове, Михаиле Сорокине, Денисе и Максиме Васильевых, Андрее Виткове, передает информагентство.
При этом ТАСС уточняет, что спортсмены получили нейтральный статус еще в августе.
Добавим, что российские спортсмены отстранены от участия в Олимпийских играх в командных видах спорта, но могут выступать в остальных в нейтральном статусе. Глава Минспорта России и президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев на днях заявил, что сборная страны рассчитывает выступить на Летней Олимпиаде 2028 года в американском Лос-Анджелесе в полном составе.