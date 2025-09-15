Штабная тренировка по гражданской обороне пройдет в Иркутской области

1 и 2 октября в Иркутской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе правительства региона, мероприятие будет посвящено организации гражданской обороны в Приангарье при радиационной угрозе.
— Такие штабные тренировки помогают на практике отрабатывать и координировать действия в случае какой-либо чрезвычайной ситуации, выявлять и устранять недочеты, — прокомментировал первый заместитель губернатора Иркутской области Роман Колесов.
В тренировке будут задействованы структуры гражданской обороны правительства Приангарья. К участию также приглашаются региональные подразделения федеральных ведомств, местные органы власти и организации, имеющие отношение к гражданской обороне.