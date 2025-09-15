В лагерях Смоленской области этим летом отдохнули более 17 тысяч детей

Свыше 17 тыс. детей побывали в лагерях Смоленской области этим летом. Организация досуга молодежи соответствует целям нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в правительстве региона.
Всего в области работал 191 оздоровительный лагерь. Там для детей проводили спортивные мероприятия, творческие мастер-классы и познавательные экскурсии.
«Организация детского отдыха — наш приоритет. Каждый ребенок должен иметь возможность провести каникулы интересно и с пользой. Благодарю всех, кто вложил силы в эту работу — от вожатых до медицинских работников», — подчеркнул губернатор Смоленской области Василий Анохин.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.