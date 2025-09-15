«Атомные часы» вычислили возраст яиц динозавров

Недавнее обнаружение кальцита — разновидности карбоната кальция — в ископаемой яичной скорлупе позволило предположить, что яйца могут быть хорошими кандидатами для U-Pb датирования, сообщили исследователи в четверг в журнале Frontiers in Earth Science. Яйца являются первыми окаменелостями, которые были надежно датированы в Цинлуншаньском ископаемом заповеднике, который включает в себя три участка, содержащих более 3000 яиц, большинство из которых частично обнажены и сохранены в 3D-формате, при этом их первоначальные формы практически не изменились, отмечает CNN.