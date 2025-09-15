«Атомные часы» вычислили возраст яиц динозавров

По словам ученых, которые использовали метод «атомных часов» для датировки образцов, возраст кладки из 28 яиц динозавров, найденной в ископаемом заповеднике Цинлуншань в центральном Китае, составляет около 86 миллионов лет. Исследователи заявили, что теперь они надеются, что яйца и методика, использованная для оценки их возраста, помогут выяснить, как динозавры, жившие в китайской котловине Юньян, адаптировались к более холодному климату.
Метод датирования, используемый при исследовании яиц, более известный как карбонатное ураново-свинцовое или U-Pb датирование, является распространенным методом определения возраста карбонатных минералов, содержащих кальций, железо, марганец и магний. В составе этих минералов присутствует уран, который со временем распадается на свинец, объясняет CNN.
Ученые использовали микролазер для срезания кусочков окаменевшей яичной скорлупы, испаряли минеральные фрагменты, а затем подсчитывали количество атомов урана и свинца. Оценив соотношение содержания урана и свинца, исследователи смогли определить возраст яиц.
Недавнее обнаружение кальцита — разновидности карбоната кальция — в ископаемой яичной скорлупе позволило предположить, что яйца могут быть хорошими кандидатами для U-Pb датирования, сообщили исследователи в четверг в журнале Frontiers in Earth Science. Яйца являются первыми окаменелостями, которые были надежно датированы в Цинлуншаньском ископаемом заповеднике, который включает в себя три участка, содержащих более 3000 яиц, большинство из которых частично обнажены и сохранены в 3D-формате, при этом их первоначальные формы практически не изменились, отмечает CNN.
Большинство найденных там яиц принадлежат виду Placoolithus tumiaolingensis из семейства дендролитовых, классификация которого основана скорее на самих яйцах, чем на ископаемом скелете динозавра. (Динозавр, отложивший яйца, пока не идентифицирован). Яйца представляют собой слегка приплюснутые сферы длиной 120−170 миллиметров с минерализованной скорлупой толщиной не более 2,4 миллиметра.
Скорлупа яиц этой группы, как правило, относительно пористая для яиц динозавров, и эта особенность может дать представление об этой древней экосистеме в меловой период (145−66 миллионов лет назад), когда Земля уже начала остывать.
Палеонтологи часто оценивают возраст окаменелостей растений и животных на основе отложений, в которых сохранился органический материал. Однако окаменелости могут оказаться в определенном месте до или после образования близлежащих горных пород, лавы или пепла, что означает, что они могут быть старше или моложе того места, где они были найдены, отмечает CNN.
Их идея проверить U-Pb датировку по кальциту в окаменелых яйцах «возникла по счастливой случайности в ходе бесед с исследователями, которые специализируются на хронологии сталагмитов с использованием карбонатных U-Pb методов, — сообщил CNN по электронной почте соавтор исследования Би Чжао, научный сотрудник Института наук о земле Хубэй в Ухане. — Мы решили попробовать это на яйцах из Цинлуншаня, не ожидая таких четких и надежных результатов».
Геохронология — наука о точном определении возраста горных пород и минералов — с использованием U-Pb анализа «на сегодняшний день является наиболее точным методом датирования», — комментирует Хериберто Рошин-Баньяга, научный сотрудник факультета наук о Земле Университета Торонто. Рошин-Баньяга, который не принимал участия в новом исследовании, использовал этот метод для анализа древних кораллов и белемнитов, вымершего отряда кальмарообразных головоногих моллюсков.
По словам Чжао, ученые использовали U-Pb датирование горных пород возрастом от 1 миллиона до сотен миллионов лет с высокой степенью уверенности в своих результатах. Существуют и другие системы радиоактивного распада для древнего геологического анализа, но «система U-Pb считается наиболее точной», — отмечает Рошин-Баньяга.
По словам Чжао, недавние достижения сделали U-Pb датировку более доступной, но она по-прежнему не является широко доступной для анализа ископаемых останков. «Это требует очень сложного оборудования и строгих лабораторных условий», и образцы должны быть тщательно собраны и исследованы, чтобы избежать загрязнения другими материалами, которые могут нарушить хронологию, — добавил он. И хотя наличие кальцита в яичной скорлупе сделало возможным этот анализ, возможно, с другими типами окаменелостей дело обстоит иначе.
«Теоретически, этот метод может быть применен к другим окаменелостям, содержащим первичные карбонатные минералы. Однако мы еще не пытались это сделать, — подчеркивает Чжао. — Осуществимость проекта зависит от сохранности карбонатного материала и геологического контекста».
Стоянка Цинлуншань представляет собой редкий наземный снимок мелового периода, демонстрирующий гнездовое поведение динозавров и то, как группы динозавров мелового периода взаимодействовали с окружающей средой. Пористость этих яиц может представлять собой эволюционную адаптацию этого неопознанного вида динозавров, но также неизвестно, было ли наличие пористых яиц преимуществом или недостатком по мере охлаждения их мира.
Поскольку исследование установило, что U-Pb датирование является жизнеспособным методом определения возраста ископаемых яиц, исследователи планируют применить этот метод к другим находкам мелового периода поблизости, «чтобы лучше понять происхождение и эволюцию этих отличительных яиц», а также гнездовые привычки динозавров, которые их отложили, сказал Чжао. Учитывая наличие более 200 кладок яиц динозавров по всему миру, из которых лишь немногие были точно датированы, U-Pb датирование может стать ценным новым инструментом для изучения сохранившихся примеров яйцекладки динозавров и изучения того, как это могло измениться с течением времени.
«При широком применении, — надеется Чжао, — этот подход мог бы помочь установить надежную хронологическую основу для репродуктивного поведения динозавров».