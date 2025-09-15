Звезду «Отчаянных домохозяек» Кросс обвинили в антисемитизме после постов о Газе

Актриса Марсия Кросс, известная по популярному телесериалу «Отчаянные домохозяйки», оказалась в центре скандала после публикации ряда спорных сообщений о ситуации в Израиле и Палестине. По данным New York Post, звезду обвинили в распространении «антисемитской риторики» и даже назвали «антисемитом недели».
Поводом для критики стал репост Кросс в социальной сети X, в котором она сравнивала условия в «газовых камерах» во времена Холокоста с голодной смертью в секторе Газа, утверждая, что первые были «гораздо более милосердными».
В своих публикациях актриса неоднократно называла Тель-Авив «злодеем» и «желчью вселенной», а также открыто выражала поддержку Палестине. Кроме того, Марсия Кросс критиковала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, называя его «злом».
Ранее KP.RU сообщал, что сектор Газа может оказаться под протекторатом Соединенных Штатов как минимум на десять лет в рамках плана американской администрации по восстановлению региона. В рамках этой инициативы планируется не только восстановление инфраструктуры, но и стимулирование экономического развития, а также трансформация территории.