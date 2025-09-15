Политолог назвал преимущество России над США в вооружениях

«Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, ее позиции на море в ближайшие годы заметно усилятся», — приводит слова эксперта «Лента.ру».