Политолог назвал преимущество России над США в вооружениях

«Мы долго запрягали с военным судостроением, но в последние пять лет быстро поплыли. По темпам даже немного обогнали США. Если Россия сохранит эту тенденцию, ее позиции на море в ближайшие годы заметно усилятся», — приводит слова эксперта «Лента.ру».
Поливач подчеркнул, что сейчас США имеет первенство в области военно-морского вооружения. Однако Пентагон последние несколько лет испытывает сложности с увеличением промышленного потенциала. По судостроению Штаты начал обгонять Китай.
Эксперт уточнил, что по водоизмещению кораблей США пока лидирует, но КНР увеличивает свой боевой флот за счет ввода в строй новых судов, поэтому китайская армия способна оставить позади американские военно-морские силы.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что Штаты отстали от КНР по объемам производства военной промышленности, в частности в области кораблестроения. Глава госдепартамента подчеркнул, что Белый дом уже готовит план по устранению неравенства.
В июне 2025 года российский президент Владимир Путин назвал главными приоритетами российского кораблестроения увеличение группировки универсальных атомных ледоколов, судов ледового класса.
Высокий технологический уровень российского судостроения подтверждают за рубежом. Эксперты издания The National Interest отметили, что Россия активно строит и передает ВМФ подлодки, в том числе атомные и дизель-электрические. Они обратили внимание на подводную лодку «Якутск», которая вошла в состав ВС страны 11 июня. Субмарина имеет передовую систему шумоподавления и является одной из самых малозаметных в мире.