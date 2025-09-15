В поселке Старая Вичуга в Ивановской области обновили школу искусств

«Такая модернизация в Детской школе искусств — впервые. Капитальный ремонт не проводился ни разу с 1972 года. Мы верим, что все обновления, произошедшие в Детской школе искусств, безусловно, скажутся на уровне подготовки и воспитания юных талантов в регионе и станут отправной точкой для новых творческих достижений», — поделилась директор школы искусств Ирина Родина.