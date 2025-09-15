В поселке Старая Вичуга в Ивановской области обновили школу искусств

Реконструкцию Детской школы искусств в поселке Старая Вичуга в Ивановской области провели при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в департаменте культуры региона.
Во время работ специалисты отремонтировали основное здание. Там оборудовали современные помещения для занятий изобразительным искусством, хореографией и декоративно-прикладным творчеством. Также в учреждении построили концертный зал на 118 мест. Там будут проводить творческие конкурсы и концерты.
«Такая модернизация в Детской школе искусств — впервые. Капитальный ремонт не проводился ни разу с 1972 года. Мы верим, что все обновления, произошедшие в Детской школе искусств, безусловно, скажутся на уровне подготовки и воспитания юных талантов в регионе и станут отправной точкой для новых творческих достижений», — поделилась директор школы искусств Ирина Родина.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.