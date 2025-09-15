«Это был хороший план»: повар из США ограбил три банка за день без оружия

Некогда знаменитый шеф-повар Валентино Лучин из района залива Сан-Франциско, известный своей изысканной итальянской кухней и высококлассными ресторанами, был арестован по подозрению в ограблении трёх банков за один день. Об этом пишет издание Daily Mail.
Для кражи денег из банков повар не использовал оружие, ему было достаточно записки. Отмечается, что Валентино передавал кассиру банка записку с угрозами, тот, читая написанное, сразу же передавал деньги в мешке, а затем преступник скрывался из вида.
Валентино Лучин после ареста рассказал, что он не хотел, чтобы кто-то пострадал, поэтому не использовал настоящее оружие.
«Я думал, что это хороший план. У меня был игрушечный пистолет. Я даже не знаю, как заряжать настоящий пистолет», — резюмировал преступник в полицейском участке.
Ранее KP.RU сообщил, что пожилой рецидивист решил ограбить банк в годовщину первого преступления. Сообщается, что инцидент произошел в Нью-Йорке.