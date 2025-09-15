Омскую область атакуют морозы до минус пяти градусов

В мэрии напомнили горожанам телефоны экстренных служб. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно в дежурную смену ЦУКС регионального ГУ МЧС России по номерам: 01, 8 (3812) 258−326, 8 (3812) 449−100 или 101 с мобильного. Также принимает обращения Единая дежурно-диспетчерская служба по телефону 78−78−78.