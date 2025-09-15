Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омскую область атакуют морозы до минус пяти градусов

Синоптики предупредили о ночных заморозках на середину сентября.

Источник: Комсомольская правда

По данным Обь-Иртышского управления ГМС, в ночь с 16 по 18 сентября в Омской области ожидаются заморозки. Температура в начале суток может опуститься до минус пяти градусов.

В мэрии напомнили горожанам телефоны экстренных служб. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно в дежурную смену ЦУКС регионального ГУ МЧС России по номерам: 01, 8 (3812) 258−326, 8 (3812) 449−100 или 101 с мобильного. Также принимает обращения Единая дежурно-диспетчерская служба по телефону 78−78−78.

Ранее «КП Омск» сообщила, что власти нашли инвестора, который возьмется за проблемный долгострой на Герцена.