Омскую область атакуют морозы до минус пяти градусов

По данным Обь-Иртышского управления ГМС, в ночь с 16 по 18 сентября в Омской области ожидаются заморозки. Температура в начале суток может опуститься до минус пяти градусов.
В мэрии напомнили горожанам телефоны экстренных служб. Сообщить о чрезвычайной ситуации можно в дежурную смену ЦУКС регионального ГУ МЧС России по номерам: 01, 8 (3812) 258−326, 8 (3812) 449−100 или 101 с мобильного. Также принимает обращения Единая дежурно-диспетчерская служба по телефону 78−78−78.
