Стало известно, кто стал мэром Ангарского городского округа

В избирательной кампании участвовали семь кандидатов. Помимо Сергея Петрова, свои кандидатуры выдвинули Ананченков Марк, Белоусов Вячеслав, Болгов Андрей, Добродеев Павел, Лобанов Дмитрий, Тютрин Дмитрий и Шодонов Алексей. Их участие добавило выборам конкурентности, однако Сергей Петров опередил своих оппонентов.