Стало известно, кто стал мэром Ангарского городского округа

По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, Сергей Петров одержал уверенную победу на выборах, набрав 55.03% голосов избирателей.
Итоги голосования на выборах мэра Ангарского городского округа 2025.
В избирательной кампании участвовали семь кандидатов. Помимо Сергея Петрова, свои кандидатуры выдвинули Ананченков Марк, Белоусов Вячеслав, Болгов Андрей, Добродеев Павел, Лобанов Дмитрий, Тютрин Дмитрий и Шодонов Алексей. Их участие добавило выборам конкурентности, однако Сергей Петров опередил своих оппонентов.
Выборы мэра Ангарского городского округа прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.