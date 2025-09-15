В Ростове три автобусных направления могут изменить пути следования в 2025 году

Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.
По информации ведомства, маршрут № 90а, связывающий ЖК «Платовский» и Главный автовокзал, изменит путь через центр города. Автобус будет сворачивать возле главного корпуса РГУПСа и следовать по ул. Ленина, Страны Советов, 50-летия Ростсельмаша, Киргизской в обоих направлениях. Новая схема позволит пассажирам быстрее добираться до ключевых точек и снизит нагрузку на перегруженные участки.
«Маршрут № 84, курсирующий между Александровкой и Главным автовокзалом, больше не будет проходить по ул. Красноармейской. Автобус станет следовать от Советской через Большую Садовую до автовокзала и обратно. Это упростит проезд и сократит количество пересечений с интенсивным трафиком», — поясняют в сообщении.
Согласно опубликованным данным, маршрут № 40, соединяющий ЖК «Западная резиденция» и филиал часового завода «Витязь», продлят до Ростовского моря по Днепропетровской улице. Конечной остановкой станет школа № 85 на ул. Мусоргского.