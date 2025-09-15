Ричмонд
Южный циклон испортит погоду в Казахстане

Согласно прогнозу синоптиков РГП «Казгидромет» на 16, 17 и 18 сентября 2025 года, южный циклон обусловит неустойчивый характер погоды по стране. Казахстанцев ожидают грозы, туманы и резкие перепады температуры, сообщает Zakon.kz.

Так, метеорологи уточняют, что в ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будут определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.

К примеру, пройдут дожди с грозами. Уже 16—18 сентября на юго-востоке республики ожидается сильный дождь.

Лишь на западе страны осадков не будет.

Пресс-служба РГП «Казгидромет»

Также в продолжении прогноза сказано, что по республике прогнозируется усиление ветра. Еще в конце периода на северо-западе, севере в ночные и утренние часы — туманы.

Температурные показатели воздуха будут следующими.

На западе страны ожидается теплая погода. Ночью температура составит от +5°C до +16°C. Днем потеплеет от +18°C до +28 °C. Осадков не ожидается.

На севере в некоторых районах возможны заморозки на почве до −1°C. Ночные температуры: от +2°C до +10°C. Днем: от +15°C до +23°C.

На востоке ночью: от +1°C до +6°C, местами чуть теплее. На севере восточного региона также возможны заморозки. Днем температура поднимется от +15°C до +20°C.

На юге Казахстана ночью: от +8°C до +18°C. Днем: +15+25°C.