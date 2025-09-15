Южный циклон испортит погоду в Казахстане

Так, метеорологи уточняют, что в ближайшие дни на большей части Казахстана погоду будут определять южный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы.
К примеру, пройдут дожди с грозами. Уже
Лишь на западе страны осадков не будет.
Также в продолжении прогноза сказано, что по республике прогнозируется усиление ветра. Еще в конце периода на северо-западе, севере в ночные и утренние часы — туманы.
Температурные показатели воздуха будут следующими.
На западе страны ожидается теплая погода. Ночью температура составит от +5°C до +16°C. Днем потеплеет от +18°C до +28 °C. Осадков не ожидается.
На севере в некоторых районах возможны заморозки на почве до −1°C. Ночные температуры: от +2°C до +10°C. Днем: от +15°C до +23°C.
На востоке ночью: от +1°C до +6°C, местами чуть теплее. На севере восточного региона также возможны заморозки. Днем температура поднимется от +15°C до +20°C.
На юге Казахстана ночью: от +8°C до +18°C. Днем: +15+25°C.