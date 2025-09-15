Немного дождя и прохлады: синоптики рассказали о погоде на неделе

Сегодня в первой половине дня по северу Навоийской области, а к вечеру и ночью — по Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. В областях Ферганской долины осадки ожидаются с вечера 16 сентября до утра 19 сентября, также с перерывами. На остальной территории республики существенных осадков не ожидается.