Немного дождя и прохлады: синоптики рассказали о погоде на неделе

Vaib.uz (Узбекистан. 15 сентября). Узгидромет опубликовал прогноз погоды на предстоящую неделю: жителей Узбекистана ждут небольшие дожди и заметное понижение дневной температуры до +20…+25°C. Правда, к концу недели столбики термометров вновь поползут вверх.

Источник: Vaib.Uz

Прохлада и осадки в начале недели

Всю рабочую неделю на территории республики сохранится влияние прохладной и влажной воздушной массы, связанной с высотным циклоном, который сейчас располагается над южным Казахстаном.

Сегодня в первой половине дня по северу Навоийской области, а к вечеру и ночью — по Ташкентской области возможны кратковременные дожди и грозы. В областях Ферганской долины осадки ожидаются с вечера 16 сентября до утра 19 сентября, также с перерывами. На остальной территории республики существенных осадков не ожидается.

В предгорных и горных районах дожди будут идти практически всю неделю. 16 сентября в отдельных горных районах прогнозируются сильные дожди, а в высокогорье возможен переход дождя в снег.

Температура: вниз, а потом снова вверх

Температура будет постепенно понижаться, и к середине недели дневные значения составят +20…+25°C. С 19 сентября прохладная воздушная масса начнет отступать, и температура повысится на 2−3 градуса.

На отдельных участках республики возможны порывы ветра до 13−18 м/с, местами с пыльным позёмком.

Погода в Ташкенте

В столице ожидается преимущественно сухая погода, лишь вечером 15 сентября, ночью и утром 16 сентября возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, 3−8 м/с, отдельные порывы до 10−12 м/с.

Дневная температура: сегодня +27…+29°C, 16—18 сентября понижение до +20…+25°C, 19 сентября — +25…+27°C.