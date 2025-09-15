Ричмонд
Красноярцев приглашают на осенний общегородской субботник

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В эту субботу, 20 сентября, пройдет традиционный осенний общегородской субботник.

Источник: НИА Красноярск

Принять участие в уборке приглашаются все желающие: коллективы предприятий и организаций, студенты, школьники и активные горожане. Рабочий инвентарь и фронт работ предоставят районные администрации. Уточнить адреса уборки можно также в администрациях районов.

Как и весной, осенняя уборка в честь Года защитника Отечества пройдет под девизом «На защите чистоты!», отмечают в мэрии.

Отметим, что субботник станет главным событием осеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!». Основная цель — подготовить Красноярск к зиме и привести в порядок территории, которые не охвачены регулярной уборкой: берега рек, зеленые зоны, неразграниченные территории и участки с несанкционированными свалками.

Кроме того, красноярцы могут навести порядок во дворах, на территориях учебных заведений и предприятий.

Добавим, что традиция осеннего субботника в Красноярске существует с 2009 года.