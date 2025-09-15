Красноярцев приглашают на осенний общегородской субботник

Отметим, что субботник станет главным событием осеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению «За чистый город, чистую Сибирь!». Основная цель — подготовить Красноярск к зиме и привести в порядок территории, которые не охвачены регулярной уборкой: берега рек, зеленые зоны, неразграниченные территории и участки с несанкционированными свалками.