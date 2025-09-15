Обезврежена группировка, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей и спонсировала ВСУ

По данным ведомств, группировка сумела перевести за границу около 2,5 миллиардов рублей, часть которых направлялась на финансирование вооруженных формирований Украины. В состав группы входили гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и ещё четверо соучастников. Пятеро из них уже задержаны.