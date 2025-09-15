Обезврежена группировка, которая вывела из РФ 2,5 млрд рублей и спонсировала ВСУ

Федеральная служба безопасности России совместно со Следственным комитетом нейтрализовали преступное сообщество, которое занималось незаконным выведением из страны денежных средств в крупном размере. Об этом сообщили официальный представитель СК РФ Светлана Петренко и ЦОС ФСБ.
По данным ведомств, группировка сумела перевести за границу около 2,5 миллиардов рублей, часть которых направлялась на финансирование вооруженных формирований Украины. В состав группы входили гражданин Латвии, являющийся бенефициаром международного холдинга, руководитель российской микрокредитной организации и ещё четверо соучастников. Пятеро из них уже задержаны.
Преступная деятельность велась в Московской, Ленинградской и Самарской областях, где подозреваемые осуществляли вывод средств за границу.
Ранее KP.RU писал, что в Воронеже сотрудники ФСБ совместно с Росгвардией задержали гражданина России по подозрению в государственной измене. Мужчину обвиняют в переводе криптовалюты на счета военизированного формирования, находящегося под контролем Главного управления разведки Минобороны Украины.