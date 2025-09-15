Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о товарах под брендом «Сделано в Беларуси», сообщила пресс-служба президента.
Так, 15 сентября глава Беларуси обратился к специалистам и ветеранам органов государственной стандартизации, поздравляя со 100-летним юбилеем со дня образования структуры. При этом Лукашенко заметил, что столетие назад началась история советской школы стандартизации, которая, как он отметил, до настоящего времени считается одной из лучших в мире.
— Именно в СССР сумели объединить разработку передовых стандартов, точность измерений и государственный надзор за их соблюдением, — напомнил глава государства.
Белорусский лидер добавил, что вся продукцию, которая выпускалась в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества. И подчеркнул, что в Беларуси данную систему сохранили в качестве фундамента развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. Еще он отметил, что Государственным комитетом по стандартизации с честью продолжаются лучшие традиции в данной сфере. И также высказался о товарах под брендом «Сделано в Беларуси», заявив о высшей оценке товаров.
— Недавно мы ввели национальный знак качества — высшую оценку товара под брендом «Сделано в Беларуси», — заметил глава республики.
И также, обратившись к органам государственной стандартизации, Александр Лукашенко сказал о своей убежденности в их компетентности, открытости к инновациям и стремлению к совершенствованию всех процессов. И добавил, что эти черты позволят дальнейшему эффективному решению задачи по укреплению технологического суверенитета Беларуси и повышению качества жизни всех белорусов.
Кстати, напомним, что ранее белорусский президент учредил Государственный знак качества в Беларуси.
А не так давно Госстандарт сказал, какая продукция никогда не получит знак качества в Беларуси.
