Лукашенко высказался о товарах под брендом «Сделано в Беларуси»

Белорусский лидер добавил, что вся продукцию, которая выпускалась в соответствии с ГОСТом, являлась эталоном качества. И подчеркнул, что в Беларуси данную систему сохранили в качестве фундамента развития собственных производственно-кооперационных и торгово-экономических связей. Еще он отметил, что Государственным комитетом по стандартизации с честью продолжаются лучшие традиции в данной сфере. И также высказался о товарах под брендом «Сделано в Беларуси», заявив о высшей оценке товаров.