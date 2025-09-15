Guardian: рост военных расходов НАТО приведет к резкому увеличению выбросов

Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что увеличение военных расходов Североатлантического альянса направлено на «большую летальность» блока. Он обратил внимание, что эти средства будут изъяты не только из социально-экономической сферы этих стран, но и из глобального развития.