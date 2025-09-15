Увеличение военных расходов НАТО на 3,5% ВВП может привести к выбросам 132 млн тонн CO2e за десятилетие. Об этом пишет The Guardians.
Обзор 11 научных исследований, проведенных учеными организации «Глобальная ответственность», показал, что каждые дополнительные 100 млрд долларов военных расходов приводят к выбросу в атмосферу примерно 32 млн тонн эквивалента углекислого газа (tCO2e).
Общий углеродный след от военных действий в 2019 году составил, по оценкам экспертов, примерно 5,5% от общемировых выбросов — без учета парниковых газов, образующихся из-за военных действий и постконфликтного восстановления.
Отчет SGR указывает, что военные расходы препятствуют борьбе с изменением климата. Автор рекомендует странам с расходами на военные действия выше 0,5% ВВП предоставлять данные ООН и разрабатывать планы по сокращению использования ископаемого топлива.
Ранее замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что увеличение военных расходов Североатлантического альянса направлено на «большую летальность» блока. Он обратил внимание, что эти средства будут изъяты не только из социально-экономической сферы этих стран, но и из глобального развития.