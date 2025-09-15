Во Владивостоке запускают новый автобусный маршрут № 70

Напомним, 11 сентября во Владивостоке ввели пересадочный тариф ввели на маршрутах 91К «Майора Филипова — Багратиона», 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» и 98Ц «Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая». Теперь, оплатив полный проезд в одном из этих автобусов, можно воспользоваться скидкой в 50% при оплате проезда на двух других маршрутах и наоборот. Однако время на пересадку ограничено и составляет всего час.