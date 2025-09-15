Ричмонд
Во Владивостоке запускают новый автобусный маршрут № 70

Кроме того, возобновляется движение автобусов № 40 и № 81.

Источник: PrimaMedia.ru

С 16 сентября во Владивостоке начнёт работу новый автобусный маршрут № 70. Три автобуса среднего класса будут курсировать на линии «Луговая — Окатовая — Патрокл». Организация перевозок осуществляется по муниципальному контракту, заключённому между администрацией города и компанией ООО «ЛИНИИ ВЛ», сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.

Кроме того, в этот же день после перерыва возобновят движение следующие автобусные маршруты:

  • № 40 «Семеновская — Завод “Варяг”» (перевозчик — ООО «ЛИНИИ ВЛ»);
  • № 81 «Маяк — Енисейская — Автовокзал» (перевозчик — ООО «КАСЛАР»).

Перевозчики для проблемных маршрутов нашлись во Владивостоке — все, кроме одного.

Выход автобусов на линии ожидается в середине сентября.

Напомним, 11 сентября во Владивостоке ввели пересадочный тариф ввели на маршрутах 91К «Майора Филипова — Багратиона», 98Д «Луговая — Снеговая Падь — Площадь Борцов Революции — Луговая» и 98Ц «Луговая — Площадь Борцов Революции — Снеговая Падь — Луговая». Теперь, оплатив полный проезд в одном из этих автобусов, можно воспользоваться скидкой в 50% при оплате проезда на двух других маршрутах и наоборот. Однако время на пересадку ограничено и составляет всего час.