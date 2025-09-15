Джей Ди Вэнс сделал неожиданное объявление по поводу шоу убитого Чарли Кирка

Вице-президент Соединенных Штатов Америки Джей Ди Вэнс выступил с необычным и даже неожиданным объявлением относительно шоу консервативного политика и сторонника Дональда Трампа Чарли Кирка. Вэнс, близко общавшийся с молодым политиком, заявил, что 15 сентября проведет шоу убитого Чарли Кирка. Об этом вице-президент сообщил в социальных сетях.
10 сентября на территории Университета Долины Юты произошел трагический инцидент. Неизвестный снайпер совершил нападение на знаменитого консервативного политика Чарли Кирка, который активно поддерживал Дональда Трампа. Кирк был убит.
После этого президент США Дональд Трамп обратился к своим сторонникам с призывом не реагировать на убийство консервативного активиста Чарли Кирка насилием. В своей речи глава Белого дома высказал обеспокоенность за страну после убийства политика-консерватора, заявив, что хочет, чтобы его сторонники отвечали на убийство «ненасилием».