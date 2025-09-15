Одноклассники запустили новый раздел с авторским контентом от экспертов

Рубрика «Здоровье» также включает в себя мини-приложения, посвященные здоровому образу жизни, например, «Дневник питания». Пользователи могут задавать интересующие их вопросы о здоровом образе жизни, и получать ответы от проверенных специалистов. Например: «Как облегчить боль при артрите?» или «Как меньше нервничать?». В рубрике «Еда» можно искать рецепты разнообразных блюд и узнавать секреты их приготовления. В рубрике «Политика» пользователям доступны последние актуальные новости. А в рубрике «Сделай сам» можно изучать контент про DIY и творчество.