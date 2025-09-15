Стало известно, кто стал мэром Черемхово

По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, действующий мэр Черемхово Вадим Семёнов одержал уверенную победу на выборах, набрав 84,62% голосов избирателей. Это уже его пятая подряд победа на выборах градоначальника.
В избирательной кампании участвовали три кандидата. Помимо Вадима Семёнова, свои кандидатуры выдвинули Дарья Сивцева от партии «Новые люди» и Ярослав Евдокимов от партии «Гражданская Платформа». Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.
Выборы мэра Черемхово прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.