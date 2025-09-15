Стало известно, кто стал мэром Черемхово

В избирательной кампании участвовали три кандидата. Помимо Вадима Семёнова, свои кандидатуры выдвинули Дарья Сивцева от партии «Новые люди» и Ярослав Евдокимов от партии «Гражданская Платформа». Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.