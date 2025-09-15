Ричмонд
Стало известно, кто стал мэром Черемхово

Вадим Семёнов вновь избран мэром Черемхово: более 84% голосов за градоначальника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

По официальным данным Иркутской областной избирательной комиссии, действующий мэр Черемхово Вадим Семёнов одержал уверенную победу на выборах, набрав 84,62% голосов избирателей. Это уже его пятая подряд победа на выборах градоначальника.

В избирательной кампании участвовали три кандидата. Помимо Вадима Семёнова, свои кандидатуры выдвинули Дарья Сивцева от партии «Новые люди» и Ярослав Евдокимов от партии «Гражданская Платформа». Их участие добавило выборам конкурентности, однако действующий мэр значительно опередил своих оппонентов.

Выборы мэра Черемхово прошли в соответствии с законодательством и при строгом соблюдении избирательных прав граждан. Наблюдатели от партий и общественных организаций не зафиксировали серьезных нарушений.