Ставшая рабыней короля-самозванца американка погибла после его проклятья

Бывшая служанка самопровозглашенного короля Атехене из леса Джедбург в британском графстве Роксбургшир погибла после его проклятья, пишет Daily Mail.
Уточняется, что Алия Джонсон по собственной воле в 2023 году уехала из США и «стала служить» главе афроамериканского племени, которое незаконно поселилось в лесу.
Она даже забеременела от него. Разногласия возникли из-за того, что женщина требовала выдать ей мобильный телефон и захотела назвать ребенка именем, которое придумала сама.
«проклял ее “плакать, пока она не умрет”, он добавил: “Если этого не произойдет, то в Кубале (название племени, — прим. ред.) нет Бога”», — говорится в материале.
В январе 2024 года девушку сбил автобус, она погибла.
Племя, состоящее из короля и королевы, подыскало себе новую служанку — Аснат (Кауру Тейлор), она тоже сбежала от семьи из США. Родственником удалось найти ее, но девушка возвращаться домой отказалась.
По данным издания, трио живет в палатках в лесу. Власти неоднократно пытались его выселить, но пока ничего не получилось. Самопровозглашенный король Атехене — это 42-летний Джин Гашо, он приехал из Ганы.
Ранее в Британии во время массовых протестов мужчина изнасиловал женщину-сикха.