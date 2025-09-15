Некоторых рабочих быстрее остальных трудоустроят осенью в Ростовской области

Соискатели в Ростовской области с наступлением осени оказались в ситуации, когда можно удачно найти новую работу, особенно по ряду рабочих профессий, или подобрать выгодную удаленную подработку. В этом уверены аналитики hh.ru.
По словам экспертов, осень — высокий сезон для рынка труда. После возвращения из отпусков многие люди задумываются о смене работы, а компании в это время активно набирают персонал для выполнения годовых планов. Это создает благоприятные условия и для соискателей, и для работодателей.
С уменьшением числа вакансий и ростом резюме острого кадрового голода нет, но многие представители «синих воротничков» находятся в дефиците.
Ежемесячно российские компании публикуют более 232 тысяч вакансий по рабочим профессиям, спрос вырос на 10%. Медианный доход достиг 80 тысяч рублей, а медианный доход достиг 80 тысяч рублей.
В Ростовской области по рабочим специальностям было открыто 5,7 тысячи вакансий из 2367 за август. Предлагаемая зарплата составила 98,4 тысячи рублей. Это значительно выше медианной зарплаты по региону, которая равна 70 тысячам рублей.
Наибольший спрос сохраняется на водителей (0,8 тысячи вакансий для специалистов за последний месяц по всей области), разнорабочих (0,7 тысячи), упаковщиков и комплектовщиков (0,5 тысячи), а также слесарей, сантехников и сварщиков (по 0,4 тысячи на каждую специальность).
